S&P 500-Papier Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Tapestry-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Tapestry-Aktien verdienen können.
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Tapestry-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Tapestry-Papier an diesem Tag 39,45 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Tapestry-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 25,349 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 3.809,89 USD, da sich der Wert einer Tapestry-Aktie am 10.04.2026 auf 150,30 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 280,99 Prozent.
Der Börsenwert von Tapestry belief sich jüngst auf 30,46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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