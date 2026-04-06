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Tapestry-Investmentbeispiel

S&P 500-Papier Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Tapestry-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

13.04.26 16:00 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Tapestry-Aktien verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tapestry
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Tapestry-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Tapestry-Papier an diesem Tag 39,45 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Tapestry-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 25,349 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 3.809,89 USD, da sich der Wert einer Tapestry-Aktie am 10.04.2026 auf 150,30 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 280,99 Prozent.

Der Börsenwert von Tapestry belief sich jüngst auf 30,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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29.08.2019Tapestry Market PerformCowen and Company, LLC
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10.05.2019Tapestry BuyCanaccord Adams
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09.05.2019Tapestry BuyStandpoint Research
25.01.2019Tapestry OutperformWolfe Research
16.10.2018Tapestry BuyNeedham & Company, LLC
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29.08.2019Tapestry Market PerformCowen and Company, LLC
16.08.2019Tapestry PerformOppenheimer & Co. Inc.
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