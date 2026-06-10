S&P 500-Papier Target-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Target-Aktionäre freuen

Dividendenentwicklung

Target-Anleger aufpasst: So hoch fällt die Target-Dividendenzahlung aus.

Im Rahmen der Hauptversammlung von S&P 500-Titel Target am 10.06.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2026 in Höhe von 4,54 USD je Aktie vereinbart. Die Dividende ist somit im Vorjahresvergleich 1,79 Prozent gestiegen. Die Gesamtausschüttung von Target beträgt 2,05 Mrd. USD. Damit wurde die Target-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 0,342 Prozent aufgestockt.

Target-Aktie mit Dividendenrendite

Via New York beendete der Target-Wertpapier den Tag der Hauptversammlung bei 127,98 USD. Target weist für 2026 eine Dividendenrendite von 4,30 Prozent auf. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Dividendenrendite noch 3,23 Prozent betrug.

Gegenüberstellung von realer Rendite und Aktienkurs

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Target-Kurs via New York 1,19 Prozent erhöht. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 9,52 Prozent stärker zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von Dividenden-Aktie Target

Für 2027 erwarten FactSet-Analysten eine Senkung der Dividende auf 4,38 USD. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 3,42 Prozent sinken.

Schlüsseldaten von Dividenden-Aktie Target

Target ist ein S&P 500-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 57,396 Mrd. USD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Target beläuft sich aktuell auf 12,97. 2026 setzte Target 104,780 Mrd. USD um und erwirtschaftete ein EPS von 8,13 USD.

Redaktion finanzen.net