S&P 500-Papier Tesla-Aktie: So viel hätte eine Investition in Tesla von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Tesla-Aktien verdienen können.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 10 Jahren wurde das Tesla-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 14,77 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 67,711 Tesla-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 13.07.2026 auf 394,76 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 26.729,56 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 2.572,96 Prozent erhöht.
Tesla wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,54 Bio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.07.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|07.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.