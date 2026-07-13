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S&P 500-Papier Tesla-Aktie: So viel hätte eine Investition in Tesla von vor 10 Jahren abgeworfen

S&P 500-Papier Tesla-Aktie: So viel hätte eine Investition in Tesla von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Tesla-Aktien verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
348.00 EUR 3.00 EUR 0.87 %
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Heute vor 10 Jahren wurde das Tesla-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 14,77 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 67,711 Tesla-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 13.07.2026 auf 394,76 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 26.729,56 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 2.572,96 Prozent erhöht.

Tesla wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,54 Bio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
13.07.26 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
09.07.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
07.07.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.07.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
02.07.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.