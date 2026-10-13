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Rentabler Tesla-Einstieg?

S&P 500-Papier Tesla-Aktie: So viel Verlust hätte ein Tesla-Investment von vor einem Jahr eingebracht

S&P 500-Papier Tesla-Aktie: So viel Verlust hätte ein Tesla-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Tesla-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
334.40 EUR -5.40 EUR -1.59 %
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Vor 1 Jahr wurden Tesla-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Tesla-Aktie betrug an diesem Tag 435,90 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Tesla-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 22,941 Tesla-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Tesla-Papiers auf 378,03 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8.672,40 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 13,28 Prozent verringert.

Alle Tesla-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,51 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Frontpage / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
12.10.26 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
12.10.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
07.10.26 Tesla Neutral UBS AG
05.10.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG
02.10.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets

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