S&P 500-Papier Tesla-Aktie: So viel Verlust hätte ein Tesla-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Rentabler Tesla-Einstieg?

13.10.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Tesla-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Vor 1 Jahr wurden Tesla-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Tesla-Aktie betrug an diesem Tag 435,90 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Tesla-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 22,941 Tesla-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Tesla-Papiers auf 378,03 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8.672,40 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 13,28 Prozent verringert.

Alle Tesla-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,51 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net