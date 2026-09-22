S&P 500-Papier The Cigna Group Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in The Cigna Group Registered von vor 5 Jahren eingebracht

The Cigna Group Registered-Investmentbeispiel

22.09.26 16:00 Uhr

Vor Jahren The Cigna Group Registered-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der The Cigna Group Registered-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 201,99 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,495 The Cigna Group Registered-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 135,88 USD, da sich der Wert eines The Cigna Group Registered-Anteils am 21.09.2026 auf 274,47 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 135,88 USD entspricht einer Performance von +35,88 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von The Cigna Group Registered belief sich zuletzt auf 72,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net