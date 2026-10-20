S&P 500-Papier The Cigna Group Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in The Cigna Group Registered von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen The Cigna Group Registered-Investment gewesen.
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Am 20.10.2021 wurde das The Cigna Group Registered-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 214,76 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 4,656 The Cigna Group Registered-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des The Cigna Group Registered-Papiers auf 298,50 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.389,92 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 38,99 Prozent angezogen.
Der The Cigna Group Registered-Wert an der Börse wurde auf 79,92 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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