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Lukrative The Cigna Group Registered-Anlage?

S&P 500-Papier The Cigna Group Registered-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in The Cigna Group Registered von vor 3 Jahren verdient

28.04.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in The Cigna Group Registered-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
The Cigna Group Registered Shs
240,30 EUR 6,70 EUR 2,87%
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Das The Cigna Group Registered-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen The Cigna Group Registered-Anteile an diesem Tag bei 253,29 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die The Cigna Group Registered-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,395 The Cigna Group Registered-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 111,56 USD, da sich der Wert einer The Cigna Group Registered-Aktie am 27.04.2026 auf 282,58 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 11,56 Prozent gesteigert.

Am Markt war The Cigna Group Registered jüngst 72,69 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Analysen zu The Cigna Group Registered Shs

DatumRatingAnalyst
20.07.2018Express Scripts NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
08.03.2018Express Scripts Equal WeightBarclays Capital
08.03.2018Cigna OverweightBarclays Capital
31.01.2018Express Scripts OutperformRBC Capital Markets
15.12.2017Express Scripts OutperformRobert W. Baird & Co. Incorporated
DatumRatingAnalyst
08.03.2018Cigna OverweightBarclays Capital
31.01.2018Express Scripts OutperformRBC Capital Markets
15.12.2017Express Scripts OutperformRobert W. Baird & Co. Incorporated
14.12.2017Express Scripts BuyMaxim Group
04.12.2017Express Scripts BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
20.07.2018Express Scripts NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
08.03.2018Express Scripts Equal WeightBarclays Capital
19.09.2017Express Scripts Sector PerformRBC Capital Markets
21.07.2017Express Scripts HoldNeedham & Company, LLC
26.04.2017Express Scripts HoldEdward Jones
DatumRatingAnalyst
22.02.2016Express Scripts SellDeutsche Bank AG
13.01.2009CIGNA sellCitigroup Corp.
07.11.2007CIGNA underweightLehman Brothers Inc.
02.11.2006Update CIGNA Corp.: UnderweightLehman Brothers

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