S&P 500-Papier The Cigna Group Registered-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in The Cigna Group Registered von vor 3 Jahren verdient
Wer vor Jahren in The Cigna Group Registered-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Das The Cigna Group Registered-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen The Cigna Group Registered-Anteile an diesem Tag bei 253,29 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die The Cigna Group Registered-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,395 The Cigna Group Registered-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 111,56 USD, da sich der Wert einer The Cigna Group Registered-Aktie am 27.04.2026 auf 282,58 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 11,56 Prozent gesteigert.
Am Markt war The Cigna Group Registered jüngst 72,69 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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