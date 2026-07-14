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Rentable The Cigna Group Registered-Investition?

S&P 500-Papier The Cigna Group Registered-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in The Cigna Group Registered von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren The Cigna Group Registered-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
The Cigna Group Registered Shs
247.70 EUR 2.80 EUR 1.14 %
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der The Cigna Group Registered-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 293,77 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die The Cigna Group Registered-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,340 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.07.2026 gerechnet (283,94 USD), wäre die Investition nun 96,65 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 3,35 Prozent verringert.

Am Markt war The Cigna Group Registered jüngst 74,37 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
20.07.18 Express Scripts Neutral Robert W. Baird & Co. Incorporated
08.03.18 Express Scripts Equal Weight Barclays Capital
08.03.18 Cigna Overweight Barclays Capital
31.01.18 Express Scripts Outperform RBC Capital Markets
15.12.17 Express Scripts Outperform Robert W. Baird & Co. Incorporated