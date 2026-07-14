S&P 500-Papier The Cigna Group Registered-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in The Cigna Group Registered von vor 3 Jahren verloren

Rentable The Cigna Group Registered-Investition?

21.07.26 16:00 Uhr

Vor Jahren The Cigna Group Registered-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der The Cigna Group Registered-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 293,77 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die The Cigna Group Registered-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,340 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.07.2026 gerechnet (283,94 USD), wäre die Investition nun 96,65 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 3,35 Prozent verringert.

Am Markt war The Cigna Group Registered jüngst 74,37 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net