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The Mosaic-Investment

S&P 500-Papier The Mosaic-Aktie: So viel hätte eine Investition in The Mosaic von vor 10 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in The Mosaic-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
The Mosaic Co
19.30 EUR -1.60 EUR -7.68 %
Charts | News | Analysen

Vor 10 Jahren wurde das The Mosaic-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 28,23 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 3,542 The Mosaic-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 09.11.2026 auf 22,77 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 80,66 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 19,34 Prozent.

Insgesamt war The Mosaic zuletzt 7,07 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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The Mosaic Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für The Mosaic nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
27.02.23 The Mosaic Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.02.23 The Mosaic Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.08.20 The Mosaic Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.05.20 The Mosaic buy UBS AG
17.03.20 The Mosaic Neutral JP Morgan Chase & Co.

Information

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