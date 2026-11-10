S&P 500-Papier The Mosaic-Aktie: So viel hätte eine Investition in The Mosaic von vor 10 Jahren gekostet

The Mosaic-Investment

10.11.26 16:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in The Mosaic-Aktien gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das The Mosaic-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 28,23 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 3,542 The Mosaic-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 09.11.2026 auf 22,77 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 80,66 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 19,34 Prozent.

Insgesamt war The Mosaic zuletzt 7,07 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net