S&P 500-Papier The Mosaic-Aktie: So viel hätten Anleger an einem The Mosaic-Investment von vor 3 Jahren verloren
Bei einem frühen Investment in The Mosaic-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der The Mosaic-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 36,75 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die The Mosaic-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,721 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 57,63 USD, da sich der Wert eines The Mosaic-Anteils am 06.07.2026 auf 21,18 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 42,37 Prozent verringert.
Insgesamt war The Mosaic zuletzt 6,72 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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The Mosaic Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.02.23
|The Mosaic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.02.23
|The Mosaic Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.20
|The Mosaic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.05.20
|The Mosaic buy
|UBS AG
|17.03.20
|The Mosaic Neutral
|JP Morgan Chase & Co.