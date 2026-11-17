Profitabler The Mosaic-Einstieg?

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in The Mosaic-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit The Mosaic-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das The Mosaic-Papier bei 24,52 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1.000 USD in die The Mosaic-Aktie investierten, hätten nun 40,783 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 21,23 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 865,82 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 13,42 Prozent verringert.

The Mosaic wurde am Markt mit 6,96 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net