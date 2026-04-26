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The Mosaic-Performance

S&P 500-Papier The Mosaic-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in The Mosaic von vor 10 Jahren verloren

28.04.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in The Mosaic eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
The Mosaic Co
19,39 EUR -0,38 EUR -1,90%
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Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit The Mosaic-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das The Mosaic-Papier bei 28,57 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in die The Mosaic-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 350,018 The Mosaic-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 27.04.2026 auf 23,22 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8.127,41 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 18,73 Prozent vermindert.

Alle The Mosaic-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Analysen zu The Mosaic Co

DatumRatingAnalyst
27.02.2023The Mosaic HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.02.2023The Mosaic OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.08.2020The Mosaic HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.05.2020The Mosaic buyUBS AG
17.03.2020The Mosaic NeutralJP Morgan Chase & Co.
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24.02.2023The Mosaic OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.05.2020The Mosaic buyUBS AG
08.01.2020The Mosaic OutperformRBC Capital Markets
25.09.2019The Mosaic buyUBS AG
28.08.2019The Mosaic OutperformCowen and Company, LLC
DatumRatingAnalyst
27.02.2023The Mosaic HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.2020The Mosaic HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.03.2020The Mosaic NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.09.2018The Mosaic Equal WeightBarclays Capital
10.08.2018The Mosaic HoldStandpoint Research
DatumRatingAnalyst
23.12.2019The Mosaic UnderweightJP Morgan Chase & Co.
09.12.2016The Mosaic UnderperformCowen and Company, LLC
19.04.2016The Mosaic UnderweightBarclays Capital

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