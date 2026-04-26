S&P 500-Papier The Mosaic-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in The Mosaic von vor 10 Jahren verloren
Wer vor Jahren in The Mosaic eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
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Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit The Mosaic-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das The Mosaic-Papier bei 28,57 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in die The Mosaic-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 350,018 The Mosaic-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 27.04.2026 auf 23,22 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8.127,41 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 18,73 Prozent vermindert.
Alle The Mosaic-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,63 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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