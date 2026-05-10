S&P 500-Papier The Mosaic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in The Mosaic von vor 3 Jahren eingebracht

Profitabler The Mosaic-Einstieg?

Vor Jahren in The Mosaic eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren wurde das The Mosaic-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die The Mosaic-Aktie bei 35,35 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 28,289 The Mosaic-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 11.05.2026 auf 21,79 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 616,41 USD wert. Damit wäre die Investition 38,36 Prozent weniger wert.

The Mosaic markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net