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Profitabler The Mosaic-Einstieg?

S&P 500-Papier The Mosaic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in The Mosaic von vor 3 Jahren eingebracht

12.05.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in The Mosaic eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
The Mosaic Co
19,03 EUR 0,44 EUR 2,34%
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Vor 3 Jahren wurde das The Mosaic-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die The Mosaic-Aktie bei 35,35 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 28,289 The Mosaic-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 11.05.2026 auf 21,79 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 616,41 USD wert. Damit wäre die Investition 38,36 Prozent weniger wert.

The Mosaic markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
27.02.2023The Mosaic HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.02.2023The Mosaic OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.08.2020The Mosaic HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.05.2020The Mosaic buyUBS AG
17.03.2020The Mosaic NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.02.2023The Mosaic OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.05.2020The Mosaic buyUBS AG
08.01.2020The Mosaic OutperformRBC Capital Markets
25.09.2019The Mosaic buyUBS AG
28.08.2019The Mosaic OutperformCowen and Company, LLC
DatumRatingAnalyst
27.02.2023The Mosaic HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.2020The Mosaic HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.03.2020The Mosaic NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.09.2018The Mosaic Equal WeightBarclays Capital
10.08.2018The Mosaic HoldStandpoint Research
DatumRatingAnalyst
23.12.2019The Mosaic UnderweightJP Morgan Chase & Co.
09.12.2016The Mosaic UnderperformCowen and Company, LLC
19.04.2016The Mosaic UnderweightBarclays Capital

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