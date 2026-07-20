S&P 500-Papier The Mosaic-Aktie: So viel Verlust hätte ein The Mosaic-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Rentable The Mosaic-Investition?

21.07.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in The Mosaic-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades The Mosaic-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 28,89 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10.000 USD in die The Mosaic-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 346,141 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 7.757,01 USD, da sich der Wert eines The Mosaic-Papiers am 20.07.2026 auf 22,41 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -22,43 Prozent.

The Mosaic erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net