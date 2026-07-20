S&P 500-Papier The Mosaic-Aktie: So viel Verlust hätte ein The Mosaic-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in The Mosaic-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 10 Jahren wurden Trades The Mosaic-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 28,89 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10.000 USD in die The Mosaic-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 346,141 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 7.757,01 USD, da sich der Wert eines The Mosaic-Papiers am 20.07.2026 auf 22,41 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -22,43 Prozent.
The Mosaic erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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The Mosaic Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.02.23
|The Mosaic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.02.23
|The Mosaic Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.20
|The Mosaic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.05.20
|The Mosaic buy
|UBS AG
|17.03.20
|The Mosaic Neutral
|JP Morgan Chase & Co.