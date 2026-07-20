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Rentable The Mosaic-Investition?

S&P 500-Papier The Mosaic-Aktie: So viel Verlust hätte ein The Mosaic-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in The Mosaic-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
The Mosaic Co
19.32 EUR 0.36 EUR 1.90 %
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades The Mosaic-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 28,89 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10.000 USD in die The Mosaic-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 346,141 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 7.757,01 USD, da sich der Wert eines The Mosaic-Papiers am 20.07.2026 auf 22,41 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -22,43 Prozent.

The Mosaic erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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The Mosaic Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für The Mosaic nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
27.02.23 The Mosaic Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.02.23 The Mosaic Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.08.20 The Mosaic Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.05.20 The Mosaic buy UBS AG
17.03.20 The Mosaic Neutral JP Morgan Chase & Co.