S&P 500-Papier The Mosaic-Aktie: So viel Verlust hätte eine The Mosaic-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in The Mosaic-Aktien gewesen.
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem The Mosaic-Papier statt. Zur Schlussglocke war die The Mosaic-Aktie an diesem Tag 33,09 USD wert. Wer vor 3 Jahren 1.000 USD in die The Mosaic-Aktie investiert hat, hat nun 30,221 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 26.10.2026 535,21 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 17,71 USD belief. Damit wäre die Investition 46,48 Prozent weniger wert.
Jüngst verzeichnete The Mosaic eine Marktkapitalisierung von 5,62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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