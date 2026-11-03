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S&P 500-Papier The Mosaic-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in The Mosaic von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren in The Mosaic-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
The Mosaic Co
16.35 EUR -0.03 EUR -0.18 %
Charts | News | Analysen

Am 03.11.2021 wurde die The Mosaic-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die The Mosaic-Aktie bei 39,48 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die The Mosaic-Aktie investiert, befänden sich nun 253,293 The Mosaic-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 4.820,16 USD, da sich der Wert eines The Mosaic-Anteils am 02.11.2026 auf 19,03 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 51,80 Prozent.

Der Börsenwert von The Mosaic belief sich zuletzt auf 5,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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The Mosaic Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für The Mosaic nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
27.02.23 The Mosaic Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.02.23 The Mosaic Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.08.20 The Mosaic Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.05.20 The Mosaic buy UBS AG
17.03.20 The Mosaic Neutral JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.