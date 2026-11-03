S&P 500-Papier The Mosaic-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in The Mosaic von vor 5 Jahren angefallen

Frühes Investment

03.11.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in The Mosaic-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 03.11.2021 wurde die The Mosaic-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die The Mosaic-Aktie bei 39,48 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die The Mosaic-Aktie investiert, befänden sich nun 253,293 The Mosaic-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 4.820,16 USD, da sich der Wert eines The Mosaic-Anteils am 02.11.2026 auf 19,03 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 51,80 Prozent.

Der Börsenwert von The Mosaic belief sich zuletzt auf 5,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net