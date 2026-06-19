Lohnender The Trade Desk A-Einstieg?

S&P 500-Papier The Trade Desk A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in The Trade Desk A von vor 5 Jahren eingebracht

26.06.26 16:00 Uhr

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die The Trade Desk A-Aktie Anlegern gebracht.

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Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem The Trade Desk A-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 76,02 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 131,544 The Trade Desk A-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2.279,66 USD, da sich der Wert eines The Trade Desk A-Papiers am 25.06.2026 auf 17,33 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -77,20 Prozent. The Trade Desk A wurde am Markt mit 8,35 Mrd. USD bewertet. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net

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