S&P 500-Papier The Trade Desk A-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in The Trade Desk A von vor 5 Jahren bedeutet

The Trade Desk A-Anlage unter der Lupe

18.09.26 16:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen The Trade Desk A-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden The Trade Desk A-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 72,58 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die The Trade Desk A-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 137,779 The Trade Desk A-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.09.2026 gerechnet (14,26 USD), wäre das Investment nun 1.964,73 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 80,35 Prozent abgenommen.

The Trade Desk A war somit zuletzt am Markt 6,79 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net