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The Trade Desk A-Anlage unter der Lupe

S&P 500-Papier The Trade Desk A-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in The Trade Desk A von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen The Trade Desk A-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
The Trade Desk Inc (A)
12.35 EUR -0.05 EUR -0.40 %
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Heute vor 5 Jahren wurden The Trade Desk A-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 72,58 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die The Trade Desk A-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 137,779 The Trade Desk A-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.09.2026 gerechnet (14,26 USD), wäre das Investment nun 1.964,73 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 80,35 Prozent abgenommen.

The Trade Desk A war somit zuletzt am Markt 6,79 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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The Trade Desk A Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für The Trade Desk A nach folgenden Kriterien zu filtern.

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
05.06.19 The Trade Desk A Buy Pivotal Research Group
29.05.19 The Trade Desk A Buy Pivotal Research Group
23.04.19 The Trade Desk A Hold Needham & Company, LLC
08.03.19 The Trade Desk A Outperform Oppenheimer & Co. Inc.
14.12.18 The Trade Desk A Outperform Oppenheimer & Co. Inc.

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