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TKO GROUP-Anlage im Blick

S&P 500-Papier TKO GROUP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TKO GROUP von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen TKO GROUP-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TKO GROUP
171.20 USD -2.66 USD -1.53 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der TKO GROUP-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die TKO GROUP-Aktie bei 189,97 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die TKO GROUP-Aktie investierten, hätten nun 0,526 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 91,52 USD, da sich der Wert eines TKO GROUP-Papiers am 13.10.2026 auf 173,86 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 8,48 Prozent verringert.

Am Markt war TKO GROUP jüngst 12,58 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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