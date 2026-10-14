S&P 500-Papier TKO GROUP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TKO GROUP von vor einem Jahr verloren

TKO GROUP-Anlage im Blick

14.10.26 16:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen TKO GROUP-Investment gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der TKO GROUP -Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die TKO GROUP-Aktie bei 189,97 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die TKO GROUP-Aktie investierten, hätten nun 0,526 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 91,52 USD, da sich der Wert eines TKO GROUP-Papiers am 13.10.2026 auf 173,86 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 8,48 Prozent verringert.

Ausgewählte Hebelprodukte auf TKO GROUP

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TKO GROUP

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung