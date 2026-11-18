TransDigm Group-Anlage unter der Lupe

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in TransDigm Group-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades TransDigm Group-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren TransDigm Group-Anteile an diesem Tag 250,03 USD wert. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 39,995 TransDigm Group-Papiere. Die gehaltenen TransDigm Group-Aktien wären am 17.11.2026 47.442,31 USD wert, da der Schlussstand 1.186,20 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 374,42 Prozent gesteigert.

TransDigm Group wurde am Markt mit 65,69 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net