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Twilio A-Anlage unter der Lupe

S&P 500-Papier Twilio A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Twilio A-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Twilio A-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Twilio Inc (A)
235.30 EUR 2.10 EUR 0.90 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurde das Twilio A-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Twilio A-Anteile an diesem Tag bei 37,26 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Twilio A-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 268,384 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Twilio A-Papiers auf 263,65 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 70.759,53 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 607,60 Prozent gesteigert.

Twilio A markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 40,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Twilio A Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Twilio A nach folgenden Kriterien zu filtern.

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
18.06.19 Twilio A Buy Needham & Company, LLC
01.05.19 Twilio A Buy Monness, Crespi, Hardt & Co.
13.02.19 Twilio A Buy Canaccord Adams
13.02.19 Twilio A Buy Monness, Crespi, Hardt & Co.
07.11.18 Twilio A Buy Monness, Crespi, Hardt & Co.

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