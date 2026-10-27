S&P 500-Papier Twilio A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Twilio A-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Twilio A-Aktie Investoren gebracht.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 10 Jahren wurde das Twilio A-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Twilio A-Anteile an diesem Tag bei 37,26 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Twilio A-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 268,384 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Twilio A-Papiers auf 263,65 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 70.759,53 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 607,60 Prozent gesteigert.
Twilio A markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 40,44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Twilio A
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Twilio A
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen