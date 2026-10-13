S&P 500-Papier Twilio A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Twilio A-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Investmentbeispiel

13.10.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Twilio A-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 13.10.2023 wurde die Twilio A-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Twilio A-Anteile an diesem Tag bei 55,58 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Twilio A-Aktie investiert hat, hat nun 1,799 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.10.2026 gerechnet (282,66 USD), wäre die Investition nun 508,56 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +408,56 Prozent.

Der Börsenwert von Twilio A belief sich zuletzt auf 44,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net