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Investmentbeispiel

S&P 500-Papier Twilio A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Twilio A-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Twilio A-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Twilio Inc (A)
184.10 EUR 2.00 EUR 1.10 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem Twilio A-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Twilio A-Aktie bei 136,10 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Twilio A-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,735 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 02.11.2026 152,53 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 207,60 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 52,53 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Twilio A eine Marktkapitalisierung von 31,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Twilio A Aktie News

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Twilio A Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Twilio A nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
18.06.19 Twilio A Buy Needham & Company, LLC
01.05.19 Twilio A Buy Monness, Crespi, Hardt & Co.
13.02.19 Twilio A Buy Canaccord Adams
13.02.19 Twilio A Buy Monness, Crespi, Hardt & Co.
07.11.18 Twilio A Buy Monness, Crespi, Hardt & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.