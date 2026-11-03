Investmentbeispiel

S&P 500-Papier Twilio A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Twilio A-Investment von vor einem Jahr eingefahren

03.11.26 16:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in Twilio A-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

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Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem Twilio A-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Twilio A-Aktie bei 136,10 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Twilio A-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,735 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 02.11.2026 152,53 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 207,60 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 52,53 Prozent vermehrt. Jüngst verzeichnete Twilio A eine Marktkapitalisierung von 31,72 Mrd. USD. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion Finanzen.net