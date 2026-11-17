S&P 500-Papier Twilio A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Twilio A von vor 5 Jahren gekostet
Vor Jahren Twilio A-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
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Vor 5 Jahren wurden Twilio A-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Twilio A-Aktie bei 302,78 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in Twilio A-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 33,027 Twilio A-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 16.11.2026 auf 199,42 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6.586,30 USD wert. Damit wäre die Investition um 34,14 Prozent gesunken.
Twilio A markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 32,65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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