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Uber-Investition

S&P 500-Papier Uber-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Uber von vor 3 Jahren abgeworfen

26.06.26 16:00 Uhr
S&P 500-Papier Uber-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Uber von vor 3 Jahren abgeworfen | finanzen.net

Das wäre der Verdienst eines frühen Uber-Einstiegs gewesen.

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Am 26.06.2023 wurden Uber-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Uber-Aktie an diesem Tag bei 44,42 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Uber-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,251 Uber-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 162,65 USD, da sich der Wert eines Uber-Anteils am 25.06.2026 auf 72,25 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 62,65 Prozent vermehrt.

Uber war somit zuletzt am Markt 150,87 Mrd. USD wert. Das Uber-Papier wurde am 10.05.2019 an der Börse NYSE erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann der Uber-Anteilsschein bei 42,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Mateusz_Szymanski / Shutterstock.com

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