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Uber-Anlage unter der Lupe

S&P 500-Papier Uber-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Uber von vor 5 Jahren eingefahren

S&P 500-Papier Uber-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Uber von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Uber eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Uber
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Am 23.10.2021 wurde die Uber-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 45,51 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das Uber-Papier investiert hätte, hätte er nun 219,732 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 22.10.2026 15.176,88 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 69,07 USD belief. Damit wäre die Investition um 51,77 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Uber belief sich jüngst auf 138,02 Mrd. USD. Das Börsendebüt der Uber-Papiere fand am 10.05.2019 an der Börse NYSE statt. Ein Uber-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 42,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Christopher Penler / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
28.05.26 Uber Buy Jefferies & Company Inc.
08.02.23 Uber Outperform RBC Capital Markets
17.11.21 Uber Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.09.21 Uber Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.12.20 Uber overweight JP Morgan Chase & Co.

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