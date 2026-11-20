Rentable Uber-Anlage?

Bei einem frühen Uber-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Uber-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 44,23 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Uber-Aktie investierten, hätten nun 2,261 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 19.11.2026 auf 65,60 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 148,32 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 48,32 Prozent erhöht.

Uber wurde am Markt mit 140,38 Mrd. USD bewertet. Am 10.05.2019 fand der erste Handelstag der Uber-Aktie an der Börse NYSE statt. Den ersten Handelstag begann das Uber-Papier bei 42,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net