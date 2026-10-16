S&P 500-Papier Uber-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Uber von vor 3 Jahren verdient
Bei einem frühen Uber-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Uber-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Uber-Aktie bei 44,71 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 22,366 Uber-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.594,05 USD, da sich der Wert eines Uber-Papiers am 15.10.2026 auf 71,27 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 59,41 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Uber belief sich jüngst auf 141,74 Mrd. USD. Die Uber-Aktie wurde am 10.05.2019 an der Börse NYSE zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Uber-Aktie lag damals bei 42,00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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