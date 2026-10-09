S&P 500-Papier Uber-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Uber von vor einem Jahr verloren

Profitable Uber-Investition?

09.10.26 16:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in Uber-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Die Uber-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 96,00 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Uber-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,042 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 08.10.2026 auf 70,24 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 73,17 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 26,83 Prozent vermindert.

Uber markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 139,43 Mrd. USD. Die Erstnotiz der Uber-Aktie fand am 10.05.2019 an der Börse NYSE statt. Den ersten Handelstag begann das Uber-Papier bei 42,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net