Lohnendes UDR-Investment?

Bei einem frühen Investment in UDR-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem UDR-Papier statt. Zum Handelsende stand das UDR-Papier an diesem Tag bei 33,13 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 30,184 UDR-Aktien im Depot. Die gehaltenen UDR-Papiere wären am 20.11.2026 1.070,03 USD wert, da der Schlussstand 35,45 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 7,00 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von UDR belief sich zuletzt auf 11,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net