S&P 500-Papier UDR-Aktie: So viel Verlust hätte ein UDR-Investment von vor einem Jahr eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die UDR-Aktie Investoren gebracht.
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Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem UDR-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 36,09 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 277,085 UDR-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 16.10.2026 auf 34,26 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9.492,93 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 5,07 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von UDR belief sich zuletzt auf 11,01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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