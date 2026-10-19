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Lohnende UDR-Investition?

S&P 500-Papier UDR-Aktie: So viel Verlust hätte ein UDR-Investment von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die UDR-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UDR Inc
30.12 EUR -0.32 EUR -1.05 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem UDR-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 36,09 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 277,085 UDR-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 16.10.2026 auf 34,26 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9.492,93 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 5,07 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von UDR belief sich zuletzt auf 11,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
01.06.18 UDR Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
22.02.18 UDR Overweight Cantor Fitzgerald
08.11.17 UDR Sector Perform RBC Capital Markets
05.10.17 UDR Outperform Robert W. Baird & Co. Incorporated
01.09.17 UDR Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

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