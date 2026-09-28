S&P 500-Papier UDR-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in UDR von vor 3 Jahren bedeutet

UDR-Performance im Blick

28.09.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in UDR eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde das UDR-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 35,67 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die UDR-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 280,348 UDR-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 9.486,96 USD, da sich der Wert eines UDR-Anteils am 25.09.2026 auf 33,84 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 5,13 Prozent.

Der UDR-Wert an der Börse wurde auf 10,86 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net