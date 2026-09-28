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UDR-Performance im Blick

S&P 500-Papier UDR-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in UDR von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in UDR eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UDR Inc
29.60 EUR -0.15 EUR -0.50 %
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Heute vor 3 Jahren wurde das UDR-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 35,67 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die UDR-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 280,348 UDR-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 9.486,96 USD, da sich der Wert eines UDR-Anteils am 25.09.2026 auf 33,84 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 5,13 Prozent.

Der UDR-Wert an der Börse wurde auf 10,86 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
01.06.18 UDR Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
22.02.18 UDR Overweight Cantor Fitzgerald
08.11.17 UDR Sector Perform RBC Capital Markets
05.10.17 UDR Outperform Robert W. Baird & Co. Incorporated
01.09.17 UDR Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

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