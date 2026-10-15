S&P 500-Papier Ulta Beauty-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ulta Beauty-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Wer vor Jahren in Ulta Beauty eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Am 15.10.2025 wurde das Ulta Beauty-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Ulta Beauty-Anteile bei 538,49 USD. Wer vor 1 Jahr 10.000 USD in die Ulta Beauty-Aktie investiert hat, hat nun 18,570 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 592,42 USD gerechnet, wäre die Investition nun 11.001,50 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 10,02 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Ulta Beauty zuletzt 24,79 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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