S&P 500-Papier Ulta Beauty-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ulta Beauty von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Ulta Beauty-Aktien verdienen können.
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Am 29.10.2021 wurden Ulta Beauty-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Ulta Beauty-Aktie bei 367,36 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 2,722 Ulta Beauty-Papiere. Die gehaltenen Ulta Beauty-Anteile wären am 28.10.2026 1.685,65 USD wert, da der Schlussstand 619,24 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 68,56 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Ulta Beauty einen Börsenwert von 26,52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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