S&P 500-Papier Ulta Beauty-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ulta Beauty von vor 10 Jahren verdient

Frühe Investition

08.10.26 16:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in Ulta Beauty-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Ulta Beauty-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 239,07 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,183 Ulta Beauty-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 07.10.2026 2.281,67 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 545,48 USD belief. Damit wäre die Investition 128,17 Prozent mehr wert.

Ulta Beauty erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 23,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net