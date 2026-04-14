DAX24.319 -0,4%Est505.946 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7600 +1,1%Nas24.334 -0,3%Bitcoin64.670 +0,4%Euro1,1755 -0,3%Öl96,39 +2,8%Gold4.738 -1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Infineon 623100 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Plug Power A1JA81 Commerzbank CBK100 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- Wall Street höher -- Apple-CEO gibt das Ruder ab -- D-Wave & Co., Allianz, AIXTRON, Novo Nordisk, Blackberry, NVIDIA, Amazon, Siemens Energy, Tesla, DroneShield, Rüstung im Fokus
Top News
Ausblick: AT&T legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: AT&T legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
ITM Power profitiert von Förderung und Partnerschaft - Aktien von Plug Power und NEL ebenfalls gefragt ITM Power profitiert von Förderung und Partnerschaft - Aktien von Plug Power und NEL ebenfalls gefragt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Rentable Under Armour-Investition?

S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Under Armour von vor einem Jahr eingefahren

21.04.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Under Armour-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Under Armour Inc When Issued
5,41 EUR 0,17 EUR 3,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 1 Jahr wurden Under Armour-Anteile feiertags-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 5,40 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Under Armour-Aktie investierten, hätten nun 18,519 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 119,44 USD, da sich der Wert eines Under Armour-Anteils am 20.04.2026 auf 6,45 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 19,44 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Under Armour eine Börsenbewertung in Höhe von 2,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Under Armour und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Under Armour Inc When Issued

DatumMeistgelesen

Analysen zu Under Armour Inc When Issued

DatumRatingAnalyst
27.02.2017Under Armour ReduceInstinet
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst
27.02.2017Under Armour ReduceInstinet

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Under Armour Inc When Issued nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen