S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Under Armour von vor einem Jahr eingefahren

Rentable Under Armour-Investition?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Under Armour-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Under Armour-Anteile feiertags-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 5,40 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Under Armour-Aktie investierten, hätten nun 18,519 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 119,44 USD, da sich der Wert eines Under Armour-Anteils am 20.04.2026 auf 6,45 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 19,44 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Under Armour eine Börsenbewertung in Höhe von 2,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net