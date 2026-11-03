S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Under Armour-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Under Armour-Investmentbeispiel

03.11.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Under Armour-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Under Armour-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 4,39 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1.000 USD in die Under Armour-Aktie investierten, hätten nun 227,790 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.157,18 USD, da sich der Wert eines Under Armour-Papiers am 02.11.2026 auf 5,08 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 15,72 Prozent angezogen.

Am Markt war Under Armour jüngst 2,08 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net