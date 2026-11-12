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Under Armour-Investmentbeispiel

S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Under Armour-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Under Armour-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Under Armour-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Under Armour Inc.
4.58 EUR 0.02 EUR 0.55 %
Charts | News | Analysen

Vor 1 Jahr wurde das Under Armour-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 4,81 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Under Armour-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 20,790 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 104,16 USD, da sich der Wert eines Under Armour-Anteils am 11.11.2026 auf 5,01 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 4,16 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Under Armour belief sich zuletzt auf 2,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Raymond Boyd/Getty Images

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Datum Rating Analyst
28.10.26 Under Armour Buy UBS AG
10.08.26 Under Armour Buy UBS AG
07.08.26 Under Armour Underweight JP Morgan Chase & Co.
05.05.26 Under Armour Buy UBS AG
07.02.26 Under Armour Equal Weight Barclays Capital

Information

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