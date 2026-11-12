S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Under Armour-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Under Armour-Investmentbeispiel

12.11.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in Under Armour-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Under Armour-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 4,81 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Under Armour-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 20,790 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 104,16 USD, da sich der Wert eines Under Armour-Anteils am 11.11.2026 auf 5,01 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 4,16 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Under Armour belief sich zuletzt auf 2,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net