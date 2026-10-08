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Under Armour-Investment

S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Under Armour von vor 10 Jahren bedeutet

S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Under Armour von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren Under Armour-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Under Armour Inc.
4.26 EUR -0.04 EUR -0.82 %
Charts | News | Analysen

Vor 10 Jahren wurde das Under Armour-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Under Armour-Anteile bei 37,78 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 26,469 Under Armour-Aktien im Depot. Die gehaltenen Under Armour-Anteile wären am 07.10.2026 127,58 USD wert, da der Schlussstand 4,82 USD betrug. Das entspricht einer Einbuße um 87,24 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Under Armour bezifferte sich zuletzt auf 2,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Raymond Boyd/Getty Images

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Datum Rating Analyst
10.08.26 Under Armour Buy UBS AG
07.08.26 Under Armour Underweight JP Morgan Chase & Co.
05.05.26 Under Armour Buy UBS AG
07.02.26 Under Armour Equal Weight Barclays Capital
06.02.26 Under Armour Underweight JP Morgan Chase & Co.

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