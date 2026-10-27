S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Under Armour von vor 10 Jahren bedeutet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Under Armour-Aktie Anlegern gebracht.
Werte in diesem Artikel
Vor 10 Jahren wurden Under Armour-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Under Armour-Anteile an diesem Tag bei 26,49 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die Under Armour-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,775 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.10.2026 gerechnet (4,46 USD), wäre das Investment nun 16,84 USD wert. Damit wäre die Investition 83,16 Prozent weniger wert.
Under Armour erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,91 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net