S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Under Armour von vor 5 Jahren bedeutet

Lukratives Under Armour-Investment?

Das wäre der Verlust bei einem frühen Under Armour-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Under Armour-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Under Armour-Papier an diesem Tag bei 22,78 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 43,898 Under Armour-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 13.05.2026 auf 5,11 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 224,32 USD wert. Aus 1.000 USD wurden somit 224,32 USD, was einer negativen Performance von 77,57 Prozent entspricht.

Insgesamt war Under Armour zuletzt 2,14 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net