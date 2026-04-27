Lukrativer Under Armour-Einstieg?

S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Under Armour-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

28.04.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in Under Armour-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

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Die Under Armour-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Under Armour-Anteile betrug an diesem Tag 8,04 USD. Wenn man vor 3 Jahren 1.000 USD in die Under Armour-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 124,378 Anteilen. Die gehaltenen Under Armour-Papiere wären am 27.04.2026 771,14 USD wert, da der Schlussstand 6,20 USD betrug. Die Abnahme von 1.000 USD zu 771,14 USD entspricht einer negativen Performance von 22,89 Prozent. Am Markt war Under Armour jüngst 2,55 Mrd. USD wert. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

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