S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Under Armour von vor 5 Jahren bedeutet

Profitable Under Armour-Anlage?

22.09.26 16:00 Uhr

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Under Armour-Aktie gebracht.

Die Under Armour-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 18,28 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 54,705 Under Armour-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 256,02 USD, da sich der Wert einer Under Armour-Aktie am 21.09.2026 auf 4,68 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 74,40 Prozent verkleinert.

Under Armour war somit zuletzt am Markt 2,06 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net