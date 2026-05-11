S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Under Armour von vor 10 Jahren angefallen

Frühe Investition

Anleger, die vor Jahren in Under Armour-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 12.05.2016 wurde das Under Armour-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 34,94 USD wert. Bei einem Under Armour-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,862 Under Armour-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 11.05.2026 auf 5,88 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16,83 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 83,17 Prozent vermindert.

Under Armour markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net