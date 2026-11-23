Lohnendes United Airlines-Investment?

Vor Jahren in United Airlines eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das United Airlines-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 69,88 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 143,102 United Airlines-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des United Airlines-Papiers auf 101,03 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14.457,64 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 44,58 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von United Airlines belief sich zuletzt auf 32,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net