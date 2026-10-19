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Rentable United Airlines-Investition?

S&P 500-Papier United Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Airlines von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in United Airlines-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Airlines Holdings Inc Registered Shs
85.80 EUR 0.60 EUR 0.70 %
Charts | News | Analysen

United Airlines-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 46,22 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die United Airlines-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,164 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 207,92 USD, da sich der Wert eines United Airlines-Papiers am 16.10.2026 auf 96,10 USD belief. Damit wäre die Investition 107,92 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von United Airlines bezifferte sich zuletzt auf 31,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
24.07.19 United Airlines In-line Imperial Capital
18.04.19 United Continental Underperform Imperial Capital
17.04.19 United Continental Market Perform Cowen and Company, LLC
17.01.19 United Continental Market Perform Cowen and Company, LLC
17.01.19 United Continental Underperform Imperial Capital

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