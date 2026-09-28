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United Airlines-Anlage im Blick

S&P 500-Papier United Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Airlines-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in United Airlines-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden United Airlines-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 50,66 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die United Airlines-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,974 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 225,01 USD, da sich der Wert eines United Airlines-Papiers am 25.09.2026 auf 113,99 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 125,01 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von United Airlines belief sich zuletzt auf 36,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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