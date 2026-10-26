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Rentable United Airlines-Anlage?

S&P 500-Papier United Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Airlines-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in United Airlines-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Airlines Holdings Inc Registered Shs
90.60 EUR 3.40 EUR 3.90 %
Charts | News | Analysen

Das United Airlines-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der United Airlines-Anteile betrug an diesem Tag 53,98 USD. Bei einem United Airlines-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 18,525 United Airlines-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 23.10.2026 auf 97,93 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.814,19 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 81,42 Prozent.

Der Börsenwert von United Airlines belief sich zuletzt auf 31,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
24.07.19 United Airlines In-line Imperial Capital
18.04.19 United Continental Underperform Imperial Capital
17.04.19 United Continental Market Perform Cowen and Company, LLC
17.01.19 United Continental Market Perform Cowen and Company, LLC
17.01.19 United Continental Underperform Imperial Capital

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