S&P 500-Papier United Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine United Airlines-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die United Airlines-Aktie Investoren gebracht.
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der United Airlines-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 37,32 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,680 United Airlines-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 302,09 USD, da sich der Wert einer United Airlines-Aktie am 06.11.2026 auf 112,74 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 202,09 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von United Airlines belief sich zuletzt auf 36,72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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