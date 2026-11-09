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S&P 500-Papier United Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine United Airlines-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die United Airlines-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Airlines Holdings Inc Registered Shs
106.50 EUR 6.00 EUR 5.97 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der United Airlines-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 37,32 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,680 United Airlines-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 302,09 USD, da sich der Wert einer United Airlines-Aktie am 06.11.2026 auf 112,74 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 202,09 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von United Airlines belief sich zuletzt auf 36,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
24.07.19 United Airlines In-line Imperial Capital
18.04.19 United Continental Underperform Imperial Capital
17.04.19 United Continental Market Perform Cowen and Company, LLC
17.01.19 United Continental Market Perform Cowen and Company, LLC
17.01.19 United Continental Underperform Imperial Capital

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