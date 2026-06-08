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Rentabler United Airlines-Einstieg?

S&P 500-Papier United Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine United Airlines-Investition von vor einem Jahr eingebracht

15.06.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in United Airlines eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Airlines Holdings Inc Registered Shs
102,00 EUR 2,60 EUR 2,62%
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United Airlines-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die United Airlines-Anteile bei 74,00 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die United Airlines-Aktie investiert, befänden sich nun 1,351 United Airlines-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 12.06.2026 156,11 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 115,52 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 56,11 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von United Airlines bezifferte sich zuletzt auf 37,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Nachrichten zu United Airlines Holdings Inc Registered Shs

DatumMeistgelesen

Analysen zu United Airlines Holdings Inc Registered Shs

DatumRatingAnalyst
24.07.2019United Airlines In-lineImperial Capital
18.04.2019United Continental UnderperformImperial Capital
17.04.2019United Continental Market PerformCowen and Company, LLC
17.01.2019United Continental Market PerformCowen and Company, LLC
17.01.2019United Continental UnderperformImperial Capital
DatumRatingAnalyst
11.12.2018United Continental OutperformImperial Capital
17.10.2018United Continental BuyDeutsche Bank AG
10.01.2018United Continental BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
18.12.2017United Continental BuyStandpoint Research
20.10.2017United Continental BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
24.07.2019United Airlines In-lineImperial Capital
17.04.2019United Continental Market PerformCowen and Company, LLC
17.01.2019United Continental Market PerformCowen and Company, LLC
04.12.2018United Continental In-lineImperial Capital
18.10.2018United Continental In-lineImperial Capital
DatumRatingAnalyst
18.04.2019United Continental UnderperformImperial Capital
17.01.2019United Continental UnderperformImperial Capital
09.01.2019United Continental UnderperformImperial Capital
11.02.2009Continental Airlines underweightBarclays Capital
17.07.2008Continental Airlines underweightLehman Brothers Inc.

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