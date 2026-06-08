S&P 500-Papier United Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine United Airlines-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Rentabler United Airlines-Einstieg?

Vor Jahren in United Airlines eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

United Airlines-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die United Airlines-Anteile bei 74,00 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die United Airlines-Aktie investiert, befänden sich nun 1,351 United Airlines-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 12.06.2026 156,11 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 115,52 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 56,11 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von United Airlines bezifferte sich zuletzt auf 37,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net